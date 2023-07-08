شاهد صخرة عملاقة تظهر فجأة وتسحق 3 سيارات في الهند

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو سقوط صخرة عملاقة على طريق عام وسحقت ثلاث سيارات في ولاية ناجالاند شمال شرق الهند.



ووقع الحادث في 4 يوليو ووثقته كاميرا مراقبة مثبتة في سيارة وقفت في الخلف لحظة سقوط الصخرة.



وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

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صخرة عملاقة تسقط فجأة وتسحق 3 سيارات ووقوع قتلى ومصابين😬 الهند.. شاهد:صخرة عملاقة تسقط فجأة وتسحق 3 سيارات ووقوع قتلى ومصابين😬 pic.twitter.com/nH7TgOJ0St July 8, 2023

المرصد