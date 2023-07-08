السبت 08-07-2023
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السبت، 08-07-2023 11:19 ص

شاهد صخرة عملاقة تظهر فجأة وتسحق 3 سيارات في الهند

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الوكيل الإخباري -  وثق مقطع فيديو سقوط صخرة عملاقة على طريق عام وسحقت ثلاث سيارات في ولاية ناجالاند شمال شرق الهند.

ووقع الحادث في 4 يوليو ووثقته كاميرا مراقبة مثبتة في سيارة وقفت في الخلف لحظة سقوط الصخرة.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

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المرصد

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