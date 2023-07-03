هندي حج 37 مرة يكشف عن هدفه

الوكيل الإخباري- أتم حاج هندي فريضة الحج للمرة الـ37 على التوالي، مؤكدا أن هذا العام الحج مريح للغاية.

اضافة اعلان

وقال إن والدته دعت له بأن ييسر له الله حج البيت الحرام أربعين مرة، مضيفا: "لكنني أسألها دائما هل سأتوقف عند حجتي الأربعين؟، فتجيبني: سوف تحج أربعين مرة وستواصل بعدها الحج ما استطعت".



وأشار إلى أن "هذا العام، هذه الحجة 37 مرة على التوالي، وإذا لم يكن هناك كورونا كنت حجيت 39 مرة، فهناك عامين لم أحج بسبب كورونا".

وأعرب الحاج الهندي عن سعادته وفخره بما تقدمه الحكومة السعودية من خدمات للحجاج، مشيرا إلى أنه أدى مناسك الحج هذا العام في أجواء مريحة للغاية، خاصة وأنه يحضر مناسك الحج منذ عام 1986.



وأشاد الحاج بالإنجازات التي حققتها الحكومة السعودية خلال طيلة الأعوام الماضية، موضحا أنه أدى مناسك الحج في عهد الملك فهد والملك عبدالله، وشهد الكثير من التغييرات التي تم إجراؤها للحجاج.

روسيا اليوم