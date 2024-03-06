شاهد عجوز بريطانية تنجو بأعجوبة بعد أن سحبها باب متجر للأعلى وتركها معلقة

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو لحظات مروعة عاشتها عجوز بريطانية، حيث علقت ملابسها في باب متجر فتح أوتوماتيكيا، مما أدى لسحبها إلى الأعلى وبقائها معلقة .

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وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" أن آن هيوز، 71 عاما، وهي عاملة نظافة، كانت تقف خارج متجر "بيست وان" في جنوب ويلز قبل الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين، عندما علق الجزء السفلي من معطفها في الباب. لكنها أدركت ذلك بعد فوات الأوان، وسرعان ما تم رفع الجدة رأسا على عقب في الهواء





"I'll never hear the end of it" said Anne Hughes Woman goes viral after being winched by store shutters,at a store in Wales UK"I'll never hear the end of it" said Anne Hughes pic.twitter.com/Ip0ZGFRgE6 March 5, 2024

روسيا اليوم

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