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الثلاثاء، 16-11-2021 02:09 م

شاهد - فيديو متداول لمسؤول كويتي يدهس موظفيه لطلبهم رواتبهم

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الوكيل الإخباري-تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما يوثق مسؤولا بشركة تنظيف كويتية وهو ينطلق بسيارته ويكاد أن يدهس عددا من عمال الشركة الذين تجمعوا حولها مطالبينه بدفع أجورهم.

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ويظهر في المقطع عدد من العمال يحاصرون سيارة مسؤول في إحدى شركات التنظيف في الكويت لمنعه من الخروج، مطالبين بدفع رواتبهم ومستحقاتهم. إلا أن الرجل أقلع بسيارته مسرعا، غير آبه بإمكانية دهس عدد من المحتجين، هربا من غضب العاملين.


وأثار الفيديو جدلا واسع وغضبا كبير، ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الشركة أو السلطات على الحادث، لكن النشطاء اتهموا الشركة بتأخير دفع رواتب العمال الأجانب منذ أشهر.


كما زعم البعض بأن الشركة المذكورة لم تجدد لهم حتى إقاماتهم، ولم تسمح لهم أيضا بأخذ إجازات للسفر ورؤية عائلاتهم.

 


روسيا اليوم

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