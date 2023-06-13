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الثلاثاء، 13-06-2023 01:46 م

شاهد فيديو مرعب لعملية سطو على متجر مجوهرات في إنجلترا

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الوكيل الإخباري - انتشر فيديو مروع يظهر عصابة مسلحة تحمل الفؤوس والمطارق وهي تقوم بالسطو على متجر مجوهرات في مدينة ليدز شمال إنجلترا، وذلك وسط حشود من المتسوقين في وضح النهار.

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يظهر الفيديو المجرمين وهم يحطمون نوافذ المتجر باستخدام الفؤوس والمطارق الثقيلة، ويسرقون الأحجار الكريمة والذهب.


وشوهد رجلان يخرجان من المتجر حاملين حقائب وأسلحة ويقفزان في سيارة قبل أن يغادروا الموقع.


وفي محاولة لإيقافهم، قام أحد المارة برمي شيء على السيارة، لكنهم انطلقوا بسرعة. وبعد ذلك استخدموا سيارة اخرى للاختباء، لكن تم تتبعهم بواسطة مروحية شرطة وتم القبض عليهم. وأغلقت الشرطة المنطقة التي حدثت فيها الجريمة للتحقيقات وتفتيشها، وتم تحطيم الزجاج والأبواب خلال السرقة.

 

 

 

 العربية

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