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الأربعاء، 07-06-2023 11:35 ص

وجها لوجه.. شاهد تصادم عنيف بين سيارة وحافلة نقل ركاب في إسطنبول

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الوكيل الإخباري - تداولت الصحف التركية مقطع فيديو مروع يظهر حادث تصادم بين سيارة وحافلة نقل ركاب في إسطنبول.

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ونشرت صحيفة “يني شفق” التركية المقطع ووصفت الحادث بأنه “تصادم عنيف وجها لوجه بين سيارة وحافلة نقل ركاب في إسطنبول”.


وأوضحت الصحيفة أن كاميرات المراقبة رصدت لحظة اصطدام السيارة بالحافلة بعد أن انحرفت وسارت باتجاه معاكس، وحدث ذلك في منطقة سلطان بيلي بإسطنبول.

 

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