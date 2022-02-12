شاهد..قرويون ينتقمون من التمساح آكل الماعز في باكستان

الوكيل الإخباري - قتل قرويون غاضبون في قرية بالقرب من مدينة ميربور خاس في إقليم السند الباكستاني تمساحًا صغيرًا في مستنقع بعد أن أكل ماعزا .

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وقال سكان القرية، الواقعة على بعد 12 كيلومترًا من المدينة، إنهم انتقموا من التمساح الذي هاجم الماعز وقتلها. "قتل الزاحف ماعزنا. قتلناه بفأس".





يظهر في اللقطات قرويون يحملون التمساح مقيدًا إلى قرية أخرى.



وأوضح رجل: "سنسلم جثة التمساح لمالك الأرض ونحصل على أجر".

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