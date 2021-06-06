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الأحد، 06-06-2021 12:12 م

شاهد.. كلب مخلص ينقذ طفلة من الغرق في الصين

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الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو نشرته "شبكة تلفزيون الصين الدولية" كلباً مخلصاً وهو يقوم بإنقاذ طفلة كادت تسقط داخل المياه أثناء وقوفها على جانب أحد الأنهار.

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وتقول الشبكة الصينية إنّ الفتاة كانت تلعب بجوار النهر، لكنّها اقتربت منه حتى أصبحت على حافة المياه، وهو ما جعل الكلب يتحرك نحوها بسرعة كبيرة لينقذها من الغرق.


ويظهر الفيديو قيام الكلب بسحب الطفلة من ثيابها إلى الخلف حتى أبعدها عن المياه قبل أن يذهب لطرف النهر، ويلتقط لعبة طافية على سطح الماء كانت الطفلة تحاول الوصول إليها.

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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