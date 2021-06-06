شاهد.. كلب مخلص ينقذ طفلة من الغرق في الصين

الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو نشرته "شبكة تلفزيون الصين الدولية" كلباً مخلصاً وهو يقوم بإنقاذ طفلة كادت تسقط داخل المياه أثناء وقوفها على جانب أحد الأنهار.

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وتقول الشبكة الصينية إنّ الفتاة كانت تلعب بجوار النهر، لكنّها اقتربت منه حتى أصبحت على حافة المياه، وهو ما جعل الكلب يتحرك نحوها بسرعة كبيرة لينقذها من الغرق.



ويظهر الفيديو قيام الكلب بسحب الطفلة من ثيابها إلى الخلف حتى أبعدها عن المياه قبل أن يذهب لطرف النهر، ويلتقط لعبة طافية على سطح الماء كانت الطفلة تحاول الوصول إليها.







كانت فتاة صغيرة تلعب بجوار النهر، وعندما رأى كلبها أنها تقترب أكثر فأكثر من النهر، سحبها بسرعة إلى الضفة بفمه حتى لا تسقط في الماء. فتاة تلعب بجانب النهر تتعرض للـ"خطر".. وكلبها ينقذها!كانت فتاة صغيرة تلعب بجوار النهر، وعندما رأى كلبها أنها تقترب أكثر فأكثر من النهر، سحبها بسرعة إلى الضفة بفمه حتى لا تسقط في الماء. pic.twitter.com/IaLNhGCU27 June 5, 2021

المصدر - لبنان 24