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الثلاثاء، 11-05-2021 11:06 ص

كلب في إحدى الدول يصر على مهاجمة قط ويندم - فيديو

كلب


الوكيل الإخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لكلب يطلب من صاحبه فتح الباب ليتعارك مع قط جاء إلى حديقة المنزل.

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ويظهر المقطع كيف راقب الكلب القط داخل الحديقة ليطلب من صاحبه فتح الباب، ليهاجم القط.


إلا أن النهاية لم تكن مثلما توقع الكلب، حيث بادر بالهجوم والركض سريعا على القط، الذي لم يقف بدوره متفرجا، ليبادر بالهجوم على الكلب الذي جرى عائدا إلى المنزل من الخوف، في مشهد مضحك.

 

@pawsomepets
Lil’ Puppy regrets chasing after a Cat 🐶🐱#dogs #cats #puppies #dogsandcats #cutedog #funnycat #fyp #viral #funnydog #jackrussell
♬ original sound - Pawsome Pets

 

 

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