شاهد كيف علق خباز في إيران بآلة عجن الطحين ونجا بأعجوبة

الوكيل الإخباري - تم توثيق مقطع فيديو يظهر نجاة خباز بأعجوبة أثناء تأدية عمله، حيث تعلقت ملابسه بآلة عجين الطحين.
وأظهر الفيديو الرجل وهو يرتدي قميصا أبيض اللون، وكان يحاول الوصول إلى شيء بالقرب من آلة عجين الطحين، ولسوء الحظ علقت ملابسه بالآلة.
وبقي الرجل عالقا في المكان لمدة تقرب من دقيقة، حتى تم قطع القميص من قبل الآلة، لينجو بذلك بأعجوبة، وقام بإطفاء الآلة.
خباز آيراني ينجو بعجوبه pic.twitter.com/CrldN1I8cf— نجودالعبدلي (@njood_882) August 3, 2023
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