السبت 16-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 16-03-2024 02:25 م

شاهد لحظة مقتل شخصين بانفجار مفاجئ في روسيا

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الوكيل الإخباري - لقي عاملان مصرعهما بانفجار غاز الأسيتيلين في شبكة الصرف الصحي بمدينة خاسافيورت في جمهورية داغستان جنوبي روسيا.

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وجاء في بيان لجنة التحقيق في الجمهورية أن الحادث وقع نتيجة لانتهاك معايير السلامة خلال أعمال فنية أجريت في منطقة الحادث. 

 

 

روسيا اليوم 

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