شاهد لحظة مقتل شخصين بانفجار مفاجئ في روسيا

الوكيل الإخباري - لقي عاملان مصرعهما بانفجار غاز الأسيتيلين في شبكة الصرف الصحي بمدينة خاسافيورت في جمهورية داغستان جنوبي روسيا.

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وجاء في بيان لجنة التحقيق في الجمهورية أن الحادث وقع نتيجة لانتهاك معايير السلامة خلال أعمال فنية أجريت في منطقة الحادث.

روسيا اليوم