شاهد لحظة مقتل شخصين بانفجار مفاجئ في روسيا

الوكيل الإخباري - لقي عاملان مصرعهما بانفجار غاز الأسيتيلين في شبكة الصرف الصحي بمدينة خاسافيورت في جمهورية داغستان جنوبي روسيا.
وجاء في بيان لجنة التحقيق في الجمهورية أن الحادث وقع نتيجة لانتهاك معايير السلامة خلال أعمال فنية أجريت في منطقة الحادث.
“بسبب سيجارة”.. انفجار في الصرف الصحي يقتل شخصين في خاسافيورت بـ #داغستان حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية في البلاد#العربية pic.twitter.com/GYpcqmCnqX— العربية (@AlArabiya) March 15, 2024
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