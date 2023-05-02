شاهد.. وداع مؤثر لطفلة متجهة إلى بلدها ضمن عمليات الإجلاء في السودان

الوكيل الإخباري - وثقت لقطات مؤثرة لحظة وداع عناصر عسكرية سعودية لطفلة متجهة إلى بلدها برفقة أسرتها التي وصلت في وقت سابق إلى جدة ضمن عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان.

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وتواصل المملكة إجلاء رعاياها ورعايا بعض الدول من السودان، وذلك في ظل العمليات العسكرية التي تشهدها البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.



والجدير بالذكر أنه في الوقت الذي صرحت فيه الدول بصعوبة إجلاء مواطنيها من السودان، سخّرت المملكة كل إمكاناتها لإجلاء مواطنيها ومواطني الدول الشقيقة والصديقة.



وداع مؤثر من عناصر عسكرية سعودية لطفلة متجهة إلى بلدها برفقة أسرتها التي وصلت في وقت سابق إلى pic.twitter.com/qHqKI743kx @H_alsufayan بالحلوى والورود..وداع مؤثر من عناصر عسكرية سعودية لطفلة متجهة إلى بلدها برفقة أسرتها التي وصلت في وقت سابق إلى #جدة ضمن عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من #السودان May 2, 2023

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