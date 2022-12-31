السبت 31-12-2022
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السبت، 31-12-2022 11:54 ص

صياد يصارع أخطبوطا ضخما على ساحل إزمير التركي - فيديو

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الوكيل الإخباري - بثت منصات تركية مشهدًا لقفز صياد في بحر بمنطقة "غوزيل باهشيه" في إزمير (غربي تركيا)، لاصطياد أخطبوط رآه على الشاطئ.

واستطاعت عدسة أحد الحاضرين توثيق لحظات اصطياد الأخطبوط، البالغ وزنه نحو 6 كيلوغرامات بيديه.

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وحسب وسائل إعلام تركية، لاحظ الصياد الذي يُدعى سيزر يافوز وجود أخطبوط على الشاطئ في محمية "غوزيل باهشيه" للصيادين، فما كان منه إلا أن حاول مدّ يده لالتقاطه، لكن لم يفلح.

وأظهرت اللقطات المتداولة، قفز الصياد فجأة في الماء ومواجهته للأخطبوط للإمساك بيده بالرغم من وزنه.

وتمكّنت المشاهد الموثّقة من إظهار دهشة الصيادين الذين كانوا في المكان. وحظي المقطع بإعادة نشر بين المتابعين، الذين عبّروا عن دهشتهم من شجاعة الصياد.

 

 

 

لبنان 24

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