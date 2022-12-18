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الأحد، 18-12-2022 11:38 ص

أطباء يستخرجون سلك شاحن من معدة مراهق في تركيا - صور

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الوكيل الإخباري - صدم مراهق الأطباء، بعد نقله إلى أحد مستشفيات تركيا وهو يعاني من غثيان شديد وآلام مبرحة في معدته، إذ أظهرت الأشعة المقطعية، ابتلاعه سلك شاحن طوله 90سم .

وخضع المراهق الذي لم تكشف هويته، إلى عملية عاجلة لاستخراج السلك من معدته، ليتبين أنه ابتلع ربطة شعر، أيضاً .

وقال الطبيب الذي أشرف على الجراحة، إن العملية كانت معقدة لأن أحد طرفي السلك مَر إلى الأمعاء الدقيقة. ولحسن الحظ، تعافى المراهق، 15 عاماً، سريعاً بعد العملية وعاد إلى منزله في ديار بكر بصحة جيدة. 

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أنها ليست الحالة الأولى من نوعها في تركيا، بعد خضوع رضيع عمره 19 شهراً في العام الماضي لجراحة لاستخراج 17 حبة مغناطيسية من بطنه.

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