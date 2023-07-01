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السبت، 01-07-2023 02:53 م

طبق بأرجل التماسيح.. وموجة استهجان لشكله المقزز في تايوان - فيديو

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الوكيل الإخباري - تحتدم المنافسة عادة بين المطاعم لابتكار وصفات وأطباق جديدة بغية إرضاء الزبائن أو إبهارهم وجذب أكبر عدد منهم، بيد أن ما قام به مطعم تايواني يجنح كثيرا نحو الغرابة بل لدرجة إثارة الاشمئزاز والقرف لدى الكثيرين، إذ كانت آخر تلك الشطحات و"الابتكارات" إضافة قدم التمساح المطهو ببطء إلى قائمة الطعام لديه.

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وأضاف مطعم تايواني الشهر الماضي، طبقا جديدا لقائمة الطعام الخاصة به، عبارة عن طعام "الرامن" المشهور في اليابان يعلوه "إيزوبود" وهي فصيلة من القشريات شكلها غريب بل مرعب.

وروج مطعم "رامن بوي" للطبق عبر صفحته في فيسبوك، وتمثل الطبق في الرامن مع الإيزوبود المطهو على البخار مع مرق الدجاج بالكريمة .

 

وبمجرد نشر صور أطباق "رامن" التي تخرج منها أرجل التمساح، تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي التايوانية.


واللافت أيضا أنه يجب طلب الطبق مسبقا، ويقدر سعره 48 دولاراً، والكثير من الزوار قصدوا المطعم وطلبوا الطبق بغرض تصويره وليس أكله.

بيد أن الصور حصدت الكثير من ردود الفعل السلبية بسبب شكلها المقزز، ما جعل البعض يعلق قائلا إن السحر انقلب على الساحر وبدل أن تكون هذه الحيلة ترويجية للمطعم، ساهمت أكثر في تنفير الزبائن منه.

 

 

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