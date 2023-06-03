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السبت، 03-06-2023 08:54 ص

نجا من الموت بأعجوبة.. غواص يفلت من فكي تمساح في أستراليا

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الوكيل الإخباري - تعرض رجل أسترالي لإصابات بليغة في الرأس بعد مواجهة مع تمساح في ولاية كوينزلاند الأسترالية.

وتعرض ماركوس ماكغوان لهجوم التمساح بينما كان يمارس رياضة الغوص مع زوجته وأصدقائه قبالة كيب يورك.

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وحسبما نقلت "إن بي سي نيوز" عن ماكغوان، فإن رأسه كانت داخل فكي التمساح الذي هاجم بكامل قوته.


وأضاف ماكغوان: "تمكنت من فتح فكيه بما يكفي لإخراج رأسي. حاول التمساح مهاجمتي مرة أخرى، لكنني تمكنت من دفعه بعيدا عني بيدي اليمنى التي تعرضت للعض لاحقا".

 

سكاي نيوز 

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