طريقتان بسيطتان تخلّصك من تقصّف الشعر

الوكيل الاخباري - ينصح خبراء الجمال السيدات بالاهتمام بشعرهن والاهتمام بصحته لمنع العوامل الخارجية التي تُلحق الضرر به وتسبب تقصّفه وتلفه.

اضافة اعلان



ويؤكد الخبراء أنّ التقصّف ينتج ليس فقط عن التلوث بل هناك العديد من العوامل الأخرى منها كثرة استخدام أدوات التسريح الحرارية واللجوء إلى منتجات عناية غير مناسبة لنوع شعرك وعن إهمال شعرك، وهكذا فإنه يُصبح عرضة للتكسّر والتلف أثناء تسريحه.



ويرى الخبراء أن هناك إمكانية لإصلاح أطراف الشعر من دون أن تضطري إلى قصه، وفي مقدمتها اختيار الشامبو المناسب بتركيبة تناسب نوع شعرك، وينصحون باستخدام شامبو من مكونات طبيعية تحمي الشعر من الجفاف وتجدد حيويته وصحّته.



ومن المهم أيضاً أن تتخلى السيدة، قدر الإمكان، عن وسائل التجفيف الحرارية وأدوات التمليس. فهي تزيد احتمال جفاف أطرافه وتقصّفها. أو يفضل أن يترك الشعر ليجف بشكل طبيعي.

لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





