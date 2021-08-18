الأربعاء 18-08-2021
الوكيل الاخباري

ارادة ملكية بالموافقة على تعيين محافظين في الداخلية

250 منشأة أعادت فتح أبوابها بعد السماح بتقديم الأرجيلة

إغلاقات وإنذارات بحق منشآت مخالفة لأوامر الدفاع في الزرقاء

التعليم العالي : لا تعديل على رسوم الساعات بالجامعات الرسمية

التربية: لا إصابات كورونا بين طلبة الفاقد التعليمي

وزير الداخلية : العمل الإنساني ثقافة مجتمعية وأحد ثوابت الاستراتيجية الوطنية

مستوطنون يقتحمون الأقصى

الفلكي مجاهد يوضح حول مؤشر يدل على تساقط الأمطار

الصوراني لـ الوكيل : مدارس خاصة قدمت خصومات لطلابها

بدء تقديم طلبات القبول الموحد غدا

الأربعاء، 18-08-2021 03:01 م

طفلة روسية (8) أعوام تستعد للالتحاق بجامعة موسكو

تكاليف-الدراسة-في-جامعة-موسكو-الحكومية


الوكيل الإخباري - أكد والد الفتاة أليسا تيبلياكوفا البالغة من العمر 8 أعوام والتي اجتازت امتحان الثانوية لكن لم يتم قبولها مجانا في جامعة موسكو أن الأسرة مصممة على تعليم ابنتها في هذه الجامعة.

واتضح من أمر جامعة موسكو حول قبول الطلاب أن الفتاة لم يتم قبولها لمقعد مجاني بكلية العلوم النفسية للجامعة.

اضافة اعلان

 

وقال الوالد لـ "القناة الخامسة" الروسية: "لم نر القوائم (قوائم المقبولين)، إذ أن عددها كبير. لكن إذا لم يتم قبولها للتعليم مجانا فسنعلمها على أساس عقد مالي".

وأعلنت جامعة موسكو سابقا عن استعدادها لقبول أليسا تيبلاكوفا، إذا اجتازت اختبارات القبول. واجتازت الفتاة بنجاح امتحان الدولة الموحد في اللغة الروسية والرياضيات وعلم الأحياء وعلوم الكمبيوتر، بالإضافة إلى اختبارات القبول الإضافية في كلية العلوم النفسية.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
save-on-back-to-school-shopping

أهم النصائح لدخول المدرسة بكل تميز و تفوق

63cf05dd9bb0b295bee8b0d633d5dbf7

تحديث بيانات ميغان ماركل داخل القصر الملكي

تجهيز-سيارات-الإسعاف-والعيادات-المتنقلة

نقل مريض سيراً على الأقدام بدلا من الإسعاف في بيروت - صورة

5dc2d9ac4236044edd46ea20

توقيف 5 رجال لتورطهم بقطع رأس فيل في إندونيسيا

تنظيف-الرضاعات

طريقة تنظيف رضاعات الاطفال

pseudo-atoll

الجزر المرجانية قد يتم إلغاؤها من الخريطة العالمية