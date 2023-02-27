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الإثنين، 27-02-2023 04:37 م

ظاهرة غريبة.. أسراب طيور تغزو شوارع المكسيك - فيديو

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل في المكسيك، فيديو يرصد تجمعات لآلاف الطيور في الشوارع، مرجعين الظاهرة الغربية لأسباب متنوعة.

وقال عدد من رواد مواقع التواصل إن الفيديو يعتبر مؤشرا على كارثة قادمة كزلزال مثلا، لأن الحيوانات ومنها الطيور تتصرف قبل وقوع مثل تلك الكوارث بطريقة غريبة.

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آخرون أرجعوا الظاهرة الغريبة إلى هرب الطيور من منطقة حدث فيها خلل بيئي كبيرة أو كارثة مناخية.


فريق آخر اعتبر هذا التجمع الكبير للطيور مؤشرا على احتمال هبوب عاصفة أو إعصار، نظرا لمشاهدة كثيرين تدفقا كبيرا للطيور إلى المكسيك مؤخرا.


وأشارت تقارير إلى أن التفسير العلمي الوحيد لهذا الظهور الكبير للطيور، يرجع إلى أن هذه الشهور تمثل موسم التكاثر بالنسبة لها.

 

 

 

سكاي نيوز 

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