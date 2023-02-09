فيديو مرعب.. تركي يوثق انهيار منزل وهو بداخله

الوكيل الإخباري - لحظات مرعبة عاشها ووثقها أحد متضرري الزلزال في تركيا عند انهيار مبنى سكني كان متواجداً بداخله، فجر يوم الاثنين.
ويسمع في الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي صوت الرجل داخل منزل وهو يتحدث إلى الكاميرا بتوتر شديد.
ثم بثوان معدودة، يسمع صوت ارتطام شديد، وتختفي معالم المكان، وينتهي المشهد عند هذا الحد.
The moment of collapse of a house of Turkish citizen captured on camera…#TurkeyEarthquake #earthquake #Turkey #earthquaketurkey #Syria #syriaearthquake #TurkeyQuake #Syrie pic.twitter.com/iAYDLViaDa— Jyot Jeet (@activistjyot) February 8, 2023
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