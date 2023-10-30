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الإثنين، 30-10-2023 11:07 ص

ظهور أسرع سمكة في العالم - صورة

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الوكيل الإخباري - اصطادت شركة صيد الأسماك في جزيرة كوناشير(جنوب جزر الكوريل في مقاطعة سخالين) سمكة شراعية تعيش في المناطق الاستوائية للمحيطين الهندي والهادئ.

وقال مصدر في فرع سخالين لمعهد عموم روسيا لبحوث مصايد الأسماك وعلم المحيطات في حديث للصحافيين: "إن هذه حالة نادرة لاكتشاف هذه السمكة التي تعيش في المياه الاستوائية. فقد اكتشفت لأول مرة في خليج بطرس الأكبر في بداية القرن العشرين، وهذه هي المرة الثانية المسجلة لاكتشاف هذا الكائن في مياهنا".

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ويذكر أن هذا النوع من الأسماك الشراعية، يصنف من الأسماك البحرية المفترسة ذات الزعانف الشعاعية من فصيلة أسماك الخرمان، وهي الوحيدة في جنس Istiophorus. 

وهي "أسرع" سمكة سباحة في العالم، حيث تصل سرعتها إلى 100 كم/ساعة. يصل طولها إلى 3.5 متر وتزن حوالي 100 كلغم. يعيش هذا النوع من الأسماك في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية والمعتدلة في جميع المحيطات.

 


 

روسيا اليوم

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