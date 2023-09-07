عالم أميركي عالق بكهف عمقه 1000 متر بتركيا بعد إصابته بوعكة - فيديو

الوكيل الإخباري - يعمل خبراء كهوف أتراك ودوليون على إنقاذ عالم كهوف أميركي، يبلغ من العمر 40 عاماً، أصيب بوعكة صحية وحوصر على عمق أكثر من ألف متر داخل كهف جنوبي تركيا.

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أصيب مارك ديكي بوعكة صحية خلال رحلة استكشافية دولية إلى كهف موركا في جبال طوروس جنوبي البلاد، بحسب رابطة إنقاذ الكهوف الأوروبية.

وقالت الرابطة على موقعها الإلكتروني الرسمي إن ديكي يعاني من نزيف بالجهاز الهضمي، ولم يتمكن من مغادرة الكهف بمفرده.



وصفت الرابطة ديكي بأنه "خبير ومدرب تدريباً عالياً في مجال استكشاف الكهوف"، وشارك في العديد من البعثات الاستكشافية الدولية، ويشغل منصب سكرتير اللجنة الطبية بالرابطة.



وقالت الرابطة الأوروبية إن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) وفريق إنقاذ (يو إم كيه إي) يعملون مع خبراء كهوف أتراك ودوليين لوضع خطة من أجل إخراج ديكي من الكهف.

من جانبه قال مارتون كوفاكس، المسؤول في خدمة الإنقاذ من الكهوف بالمجر، إن الكهف يجري إعداده لإخراج ديكي بأمان. ويجري توسيع الممرات الضيقة بالكهف لاستيعاب نقالة يعتزم رجال الإنقاذ استخدامها لرفع ديكي لأكثر من ألف متر (3280 قدم) إلى السطح، كما يعمل خبراء على معالجة خطر إمكانية سقوط صخور.

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