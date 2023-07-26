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الأربعاء، 26-07-2023 11:09 ص

غواصة ترصد مستعمرات لكائنات بحرية في المحيط الهندي - فيديو

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الوكيل الإخباري - تحتوي المسطحات المائية المختلفة، وخاصة أعماق المحيطات، على أنواع غريبة من الكائنات الحية التي يصعب تصورها بسبب خصائصها الفريدة أو مظهرها الغريب.

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تأقلمت العديد من الكائنات البحرية التي تعيش في الأعماق مع بيئتها القاسية، الباردة والمظلمة، مما أدى إلى ظهور أشكال غريبة نتيجة الانتقاء الطبيعي.  


ويُشكل العلم عن المحيطات نسبة صغيرة جدًا، حيث إنه تم استكشاف 5% فقط من المحيطات بواسطة البشر، بينما الـ 95% الباقية لا تزال غير معروفة.  


ورصدت إحدى الغواصات مستعمرات الكائنات الحية البحرية المعروفة باسم  «سايفونوفور»، والتي تُعتبر شبه خالدة حيث تتكاثر عن طريق التناسخ، وبعضها يتجاوز طول الحوت الأزرق العملاق، وتتميز بلونها الأزرق البراق، وذلك في المحيط الهندي.

 

 

 

 

الوطن 

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