غوغل تحتفل بذكرى ميلاد الفنان محمد راسم

الوكيل الإخباري- احتفل عملاق محركات البحث غوغل (Google)، اليوم الخميس، بذكرى ميلاد الفنان الجزائري، محمد راسم، الذي يعد من أشهر الرسامين الجزائريين ويعتبره النقاد ممن أحيوا فن المنمنمات المعني بالزخرفة.

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ووضع غوغل على صفحته الرئيسية رسما يظهر الفنان الراحل وهو ممسك بريشته، في إطار لوحة مرسومة على طريقة المنمنمات.

ولد راسم يوم 24 يونيو/حزيران 1869 في حي القصبة بالجزائر. وكان متمرسا في مختلف أنماط المنمنات ومتضلعا في تاريخها.

ويصف النقاد أعماله، بالدقة والصبر، وكذلك بالشاعرية والحس الجمالي في التعبير، إضافة إلى حسن اختيار الألوان. ويعتبر من أهم وأكبر فناني المنمنمات في القرن العشرين.



وعمل لمدة طويلة مدرسا في معهد الفنون الجميلة، وجُمعت منمنماته في عدة مؤلفات، منها الحياة الإسلامية في الماضي، كما وضع راسم أسس مدرسة المنمنمات الجزائرية.

وتوفي راسم وزوجته في مدينة الأبيار عام 1975 عن عمر ناهز 79 عاما في ظروف غامضة لم تُعرف أسبابها حتى الآن.

المصدر: الجزيرة









