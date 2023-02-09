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الخميس، 09-02-2023 02:19 م

فأر صغير يحظى بلقب كبير ويدخل غينيس!

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الوكيل الإخباري - يحظى فأر صغير في كاليفورنيا الآن بلقب كبير بعد أن سجل رقما قياسيا في موسوعة غينيس لطول العمر.

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وأعلن تحالف سان دييغو للحيوانات البرية بعد احتفالية منح الشهادة، أن فأر جيب المحيط الهادئ المسمى "بات" - على اسم ممثل سلسلة أفلام "ستار تريك" باتريك ستيوارت - حصل على موافقة موسوعة غينيس، الأربعاء، باعتباره أكبر فأر حي سنا تحت رعاية الإنسان، إذ يبلغ من العمر 9 سنوات و209 أيام.

 

وذكر التحالف أن "بات" ولد في حديقة حيوان "سان دييغو سفاري بارك" في 14 يوليو 2013، في إطار برنامج تربية الحيوانات المهددة بالانقراض للحفاظ على بقائها.

وأضاف أن فأر جيب المحيط الهادئ، الذي يزن ما يعادل ثلاث قطع معدنية من فئة البنس، هو أصغر أنواع الفئران في أميركا الشمالية، ويأتي اسمه من جيبين في خديه يستخدمهما لنقل الطعام ومواد التعشيش.

 

كما قال التحالف إن نطاق بيئة الفأر كان في يوم من الأيام يمتد من لوس أنجلوس جنوبا إلى وادي نهر تيهوانا، لكن عدد الحيوانات انخفض بعد عام 1932 بسبب التعدي البشري وتدمير الموائل.


وأشار التحالف إلى أن اعتقادا ساد لمدة 20 عاما أن الفأر انقرض حتى تم اكتشاف مجموعات صغيرة ومعزولة منه عام 1994 في "دانا بوينت" بمقاطعة أورانج، لكن هذا النوع من الفئران ما زال مهددا بالانقراض.

 

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