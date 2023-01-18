أكبر طائرة على الإطلاق تحطم رقماً قياسياً في كاليفورنيا - صور

الوكيل الإخباري - أكملت أكبر طائرة في العالم «ستراتولونش»، رحلة تجريبية حطمت خلالها رقماً قياسياً، حيث ظلت محلقة لمدة 6 ساعات فوق صحراء موهافي بكاليفورنيا.



يبلغ طول جناحي الطائرة العملاقة «روك» 117 متراً، أي أطول من ملعب كرة القدم الأمريكية، وتتمتع بـ6 محركات بوينغ 747.



وتبلغ سرعتها القصوى خلال الطيران 340 كيلومتراً في الساعة، يمكنها أن تحلق على ارتفاع يصل إلى 5182 متراً، وقادرة على حمل حمولة تصل إلى 220 طناً. يجري اختبار الطائرة، غريبة الشكل التي تتمتع بهيكلين، لتستخدم كمنصة إطلاق للأنظمة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. ويعتبر اختبار الطيران الذي انطلق من ميناء «موهافي» للطيران والفضاء في كاليفورنيا، هو الثاني الذي تم فيه حمل مركبة اختبار «تالون إيه» التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، من «ستارتولونش».



وخلال الاختبار الأخير، الجمعة الماضي، أجرى فريق ستارتولونش «مناورات وتسلسل اتصالات» لأول اختبار فصل على الإطلاق. وتطمح الشركة في إجراء «اختبارات السقوط» الأولى في وقت لاحق من هذا العام.

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