الخميس 12-01-2023
الوكيل الاخباري

بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية وأكاديمية جورامكو

رئيس هيئة الأركان يلتقي السفير البولندي

توجيهية الباص السريع بين عمان والزرقاء تعقد اجتماعها الأول في العام الحالي

شاهد : تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

وزارة المالية : الدين الحكومي يصل إلى 29.8 مليار دينار

الصحة : 1.85% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية

توقيف مأمور مستودع أعلاف وشعير 15 يومًا متهم بالاختلاس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

شهيد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في قباطية بجنين

تدهور قلاب داخل نفق الشعب - صور

الخميس، 12-01-2023 01:50 م

هنديان يسافران عبر 7 قارات خلال 3 أيام

20231112032445934


الوكيل الإخباري - سجل رجلان هنديان رقماً قياسياً عالمياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأسرع وقت للسفر إلى جميع القارات السبع في 73 ساعة فقط.

وأوضح سجل الأرقام القياسية على موقعه على الإنترنت أن أسرع وقت للسفر إلى جميع القارات السبع هو 3 أيام، وساعة واحدة، و5 دقائق، و4 ثوان، وقد حققه سوجوي كومار ميترا والدكتور علي إيراني (كلاهما من الهند) في ملبورن، أستراليا، في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2022.

ووفقاً لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، فإن سوجوي والدكتور علي مسافران شغوفان يعتقدان أن جميع الأرقام القياسية قد وجدت ليتم تحطيمها. وقال الثنائي: "اليوم قد ننجح في تحطيم رقم قياسي، لكن غداً سيأتي شخص آخر ويحطم رقمنا القياسي".

وشارك الدكتور علي أيضاً شهادة غينيس للأرقام القياسية على ملفه الشخصي على إنستغرام.

اضافة اعلان

 

وفي أقل من أربعة أيام، قام السيد إيراني والسيد ميترا بزيارة جميع القارات السبع: آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية وأوقيانوسيا.

وانطلق الثنائي في رحلتهما في 4 ديسمبر (كانون الأول) من القارة القطبية الجنوبية، ووصلا إلى ملبورن، أستراليا، في 7 ديسمبر (كانون الأول)، محطمين الرقم القياسي العالمي، بحسب موقع إن دي تي في.

 


 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كيفية_تصريف_مياه_الأمطار

زوجان يعيشان في مصرف مياه منذ 22 عاما لسبب غريب في كولومبيا - صور

d56deb2cb40d9f62c433f4ea898dbcbc861923eb-050621204529

تعرف على البقعة الأكثر غرابة على الأرض - صور

image

حفرة تبتلع سيارتين في كاليفورنيا - فيديو

1000x563_cmsv2_3878ed6a-a006-5f70-a082-7846067f420b-7300732

على ارتفاع 100 طابق.. افتتاح حلبة للتزلج في مانهاتن الأمريكية - فيديو

مدفأة ١٠

أشياء عليك أخذها بالاعتبار عند شراء مدفأة جديدة

image (2)

زبون غاضب يقتحم أحد فنادق شنغهاي بسيارته - فيديو

أخبار متعلقة
4740719

رأس الخيمة تسعى لدخول 2023 برقمين في 'غينيس'

59058394-04DD-4AC3-B277-C3EA0C767B21-730x438

فيضانات واسعة النطاق تعرقل السفر في اسكتلندا - فيديو

Doc-P-1020755-638068555187997904

شاهد..أقصر رجل في العالم

6AF39CEC-69B8-4425-8CBC-46C8E47110E0

برازيلي يحقق رقماً قياسياً عالمياً.. حضر 11 بطولة لكأس العالم - صورة