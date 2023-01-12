هنديان يسافران عبر 7 قارات خلال 3 أيام

الوكيل الإخباري - سجل رجلان هنديان رقماً قياسياً عالمياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأسرع وقت للسفر إلى جميع القارات السبع في 73 ساعة فقط.



وأوضح سجل الأرقام القياسية على موقعه على الإنترنت أن أسرع وقت للسفر إلى جميع القارات السبع هو 3 أيام، وساعة واحدة، و5 دقائق، و4 ثوان، وقد حققه سوجوي كومار ميترا والدكتور علي إيراني (كلاهما من الهند) في ملبورن، أستراليا، في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2022.



ووفقاً لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، فإن سوجوي والدكتور علي مسافران شغوفان يعتقدان أن جميع الأرقام القياسية قد وجدت ليتم تحطيمها. وقال الثنائي: "اليوم قد ننجح في تحطيم رقم قياسي، لكن غداً سيأتي شخص آخر ويحطم رقمنا القياسي".



وشارك الدكتور علي أيضاً شهادة غينيس للأرقام القياسية على ملفه الشخصي على إنستغرام.

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وفي أقل من أربعة أيام، قام السيد إيراني والسيد ميترا بزيارة جميع القارات السبع: آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية وأوقيانوسيا.



وانطلق الثنائي في رحلتهما في 4 ديسمبر (كانون الأول) من القارة القطبية الجنوبية، ووصلا إلى ملبورن، أستراليا، في 7 ديسمبر (كانون الأول)، محطمين الرقم القياسي العالمي، بحسب موقع إن دي تي في.





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