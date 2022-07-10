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الأحد، 10-07-2022 03:13 م

فيتنام..رجل ينقذ قرداً بعد تعرضه للغرق بتنفيذ إنعاش قلبي رئوي - فيديو

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الوكيل الإخباري - تسببت محاوله أحد الزوار إطعام إنسان الغاب في حدبقة حيوانات فيتنامية، بحادثة كادت أن تنتهي بمأساة، لولا تدخل أحد الموظفين في اللحظات الأخيرة.

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وحاول أحد زوار حديقة الحيوانات الفيتنامية (Vinpearl Safari Park Phu Quoc) إطعام إنسان الغاب، حيث رمى له قطعة من الطعام التي سقطت على حافة بحيرة صغيرة في المنتزه.

 

وحاول إنسان الغاب التقاط الطعام من الحافة، لكنه فشل وسقط بدلا من ذلك في الماء.

ويشاهد في الفيديو اقتراب إنسان غاب آخر لمحاولة إنقاذ الغارق، لكن يبدو أن هذا الحيوان لا يستطيع السباحة، حيث تراجع عن محاوله الإنقاذ وأخذ الطعام بدلا من ذلك، ليغرق حيوان أمام عدسات الكاميرا.


ولحسن الحظ، قفز أحد موظفي حديقة الحيوان إلى الماء وسحب إنسان الغاب إلى حافة البحيرة، وسحبه بصعوبة، حيث أجرى عملية إنعاش قلبي ورئوي لإنسان الغاب لينجو الأخير، بحسب بيان حديقة الحيوان.

 

 

 

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