السبت 24-09-2022
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السبت، 24-09-2022 10:01 ص

فيديو .. راكب طائرة أمريكية يلكم مضيف في منتصف الرحلة

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الوكيل الإخباري-تعرض مضيف طيران على متن الخطوط الجوية الأمريكية للاعتداء من قبل راكب في منتصف رحلة متجهة من مدينة سان خوسيه ديل كابو المكسيكية إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحسب شركة الطيران.

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وتسبّب الهجوم بعرقلة مسار الرحلة، بينما تمكّن ركاب آخرون وأعضاء الطاقم من السيطرة على المعتدي، وهبطت الطائرة بسلام. وأُلقي القبض على أحد ركّاب الرحلة، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة وسط كاليفورنيا.

 


 

سي ان ان

 




 

 


 

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