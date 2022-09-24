فيديو .. راكب طائرة أمريكية يلكم مضيف في منتصف الرحلة

الوكيل الإخباري-تعرض مضيف طيران على متن الخطوط الجوية الأمريكية للاعتداء من قبل راكب في منتصف رحلة متجهة من مدينة سان خوسيه ديل كابو المكسيكية إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحسب شركة الطيران.

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وتسبّب الهجوم بعرقلة مسار الرحلة، بينما تمكّن ركاب آخرون وأعضاء الطاقم من السيطرة على المعتدي، وهبطت الطائرة بسلام. وأُلقي القبض على أحد ركّاب الرحلة، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة وسط كاليفورنيا.

متداول .. راكب يعتدي على مضيف طيران على متن طائرة تابعة لاحدى الخطوط الجوية الامريكية pic.twitter.com/a3kfq3t2JO September 24, 2022

سي ان ان