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السبت، 18-02-2023 12:16 م

فيديو مرعب.. فهد ينهش 6 بعد هروبه من صاحبه في الباكستان

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الوكيل الإخباري - فرّ فهد من منزل صاحبه بأحد الأحياء في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وهاجم 6 أشخاص وأصابهم قبل أن يتم التغلب عليه.

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وقالت متحدثة باسم مجلس إدارة الحياة البرية، إن حراس قطاع الحياة البرية في إسلام أباد حاصروا الفهد الذكر في قبو منزل وأطلقوا عليه طلقات مخدرة بعد مطاردة استمرت ساعات.


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وأضافت خان: "كانت عملية إنقاذ فريدة. اضطررنا إلى عزل الفهد قبل الإمساك به".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، الفهد وهو يهاجم رجلا على أحد الطرق، ثم وهو يقفز من فوق سياج حديقة منزل ويجري بين السيارات.


وشوهد حرس مسلحون يعملون بمنازل قريبة في الحي الراقي وهم يركضون خلف الفهد لتخويفه، لكنهم لم يطلقوا النار عليه.

وأعلن القطاع عبر موقع "تويتر" أن "الفهد الذكر بصحة جيدة، وهو موجود بمركز مجلس إدارة الحياة البرية للإنقاذ والتأهيل. وستقرر اللجنة العلمية بشأن الخطوات المقبلة لإعادة تأهيله".

 

 

 

 

العين الإخبارية 

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