الجمعة 03-02-2023
الوكيل الاخباري

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد جولة شملت قطر وكندا والولايات المتحدة

المياه : 2 مليون م3 دخلت السدود خلال المنخفض بنسبة 31%

ولي العهد يلتقي في واشنطن قادة أعمال ورياديين أردنيين

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من طوباس

وفاة الفنان الأردني هزاع البرماوي في القاهرة

بعد 7 أسابيع من المكاسب.. الذهب يتجه للانخفاض عالمياً

انخفاض أسعار النفط عالمياً

أسعار الذهب في الاردن اليوم

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل

مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن الحالة في العراق

الجمعة، 03-02-2023 09:54 ص

فيديو يحبس الأنفاس لإنقاذ سائق فاقد للوعي في أمريكا

سيا


الوكيل الاخباري - نشرت شرطة مدينة لاس فيغاس الأميركية، مقطع فيديو يحبس الأنفاس، لعملية إنقاذ رجل فاقد الوعي من سيارة اشتعلت فيها النيران.

اضافة اعلان


ويظهر في الفيديو رجل الشرطة إلى جانب آخر وهم يحاولون سحب السائق الذي بدا فاقدا لوعيه، بينما كان الدخان يتصاعد من السيارة.


وفي اللحظة التي يتمكن فيها رجل الشرطة من سحب السائق من السيارة، تندلع النيران بالمركبة.


وحسبما ذكرت صحيفة "إنديا إكسبريس" فقد نقل السائق المصاب إلى المستشفى، كما تمّ فتح تحقيق في الحادث الذي وقع بعدما فقد قائد المركبة السيطرة عليها.
وأثنى كثيرون ممن شاهدوا مقطع الفيديو على شجاعة الشرطي والشخص الذي ساعده من المارة، والتي أسهمت في إنقاذ حياة السائق.

 

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ريان

عائلة الطفل المغربي ريان: رزقنا بمولود جديد في ذكرى وقوعه بالبئر

Doc-P-1034416-638108622127693781

مئات قوارب الصيد متجمدة وعالقة ببحر الصين -صور

resize-768x432

الشرطة الأمريكية تطلق النار على رجل مبتور الساقين - فيديو

1675248017-1675248017-pzqil4sss9jt

لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة عمان -فيديو

d-50-مشهد-صاعق-سيدة-تنجو-بأعجوبة-من-الموت-تحت-عجلات-حافلة

سيدة تنجو بأعجوبة من الموت تحت عجلات حافلة في تركيا - فيديو

232118

شاهد كيف هرع رجل لمساعدة سائقة فقدت الوعي على الطريق السريع في أمريكا

أخبار متعلقة
الثعلب-المكار

ثعلب يقتحم مكاتب وزارة مهمة بالعراق ويتجول بين المكاتب - فيديو

download (1)

بالفيديو... تصادم بين طائرتي هليكوبتر في أستراليا