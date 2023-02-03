فيديو يحبس الأنفاس لإنقاذ سائق فاقد للوعي في أمريكا

الوكيل الاخباري - نشرت شرطة مدينة لاس فيغاس الأميركية، مقطع فيديو يحبس الأنفاس، لعملية إنقاذ رجل فاقد الوعي من سيارة اشتعلت فيها النيران.

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ويظهر في الفيديو رجل الشرطة إلى جانب آخر وهم يحاولون سحب السائق الذي بدا فاقدا لوعيه، بينما كان الدخان يتصاعد من السيارة.



وفي اللحظة التي يتمكن فيها رجل الشرطة من سحب السائق من السيارة، تندلع النيران بالمركبة.



وحسبما ذكرت صحيفة "إنديا إكسبريس" فقد نقل السائق المصاب إلى المستشفى، كما تمّ فتح تحقيق في الحادث الذي وقع بعدما فقد قائد المركبة السيطرة عليها.

وأثنى كثيرون ممن شاهدوا مقطع الفيديو على شجاعة الشرطي والشخص الذي ساعده من المارة، والتي أسهمت في إنقاذ حياة السائق.





This afternoon around 4:37 pm, our NEW VIDEO: FIERY STRIP RESCUEThis afternoon around 4:37 pm, our @LVMPDCCAC officer and a bystander pulled a driver from a burning car near Las Vegas Boulevard and Siegfried and Roy Drive. pic.twitter.com/t1kCG43a8w January 28, 2023

سكاي نيوز