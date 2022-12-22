الخميس 22-12-2022
الوكيل الاخباري

ماكرون يحذر من عواقب انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

نقابة الصحفيين تنعى الصحفي الدكتور عصام سليمان الموسى

مدير الأمن العام: لن تغيب صور شهدائنا عن أعيننا

وزير السياحة يكرم الفائزين بجائزة الحفاظ على التراث العمراني والحضري

مصدر أمني لبناني: حادثة العاقبية بدأت تتكشف كل فصولها

الشاعر: ارتفاع الطلب على رحلات العمرة وتوقعات بذروتها خلال عطلة المدارس الشتوية

هيئة الأسرى الأردنيين: اتفاقية لنقل أسرى من سجون الاحتلال واستكمال محكوميتهم بالأردن

تعيين الدكتورة وجدان صالح أبوالهيجاء رئيساً لجامعة الأميرة سمية

تعديل وزاري مرتقب على حكومة الخصاونة

التعامل مع 1277 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الخميس، 22-12-2022 01:37 م

فيديو مرعب يوثق لحظة انهيار حلبة رقص بـ 25 طالبا أثناء حفل تخرجهم في البيرو

download


الوكيل الإخباري - في مشهد مرعب ومخيف يشبه أفلام نهاية العالم انهارت حلبة رقص خلال احتفال طلاب بحفل تخرجهم في البيرو.

اضافة اعلان

 

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع طلاب يحتفلون في منتصف حلبة الرقص وفجأة حدث انهيار أرضي لهذا المكان الذي ابتلع 25 طالبًا، ما أحدث رعباً وفزعا داخل القاعة.


جاء ذلك أثناء احتفال الطلاب بتخرجهم من المدرسة الثانوية بسان مارتن في البيرو.

 

 

 

صحيفة صدى 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1112121

مزحة تضع مراسلة تلفزيونية أمريكية في موقف مرعب - فيديو

120-2-768x442

شاهد طريق مرصوف في قاع المحيط الهادئ يحير العلماء

www.elmostaqbal.com_2022-12-21_00-00-43_177952

بـ90 جنيها.. طبق كشري يثير ضجة في مصر

image (1)

الصاروخ الفضائي الأوروبي 'فيغا - سي' يفشل في أولى رحلاته التجارية - فيديو

image

'الثعبان'.. الإفراج عن أشهر قاتل متسلسل وترحيله لفرنسا

edf8b6a5c8

شاهد..عواصف ثلجية قويّة تعزل مئات المسافرين في مطار آيسلندي

أخبار متعلقة
16-12-2022_11_06_28_GomhuriaOnline_161671181588

شاهد..انهيار حوض أسماك ضخم في برلين