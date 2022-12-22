فيديو مرعب يوثق لحظة انهيار حلبة رقص بـ 25 طالبا أثناء حفل تخرجهم في البيرو

الوكيل الإخباري - في مشهد مرعب ومخيف يشبه أفلام نهاية العالم انهارت حلبة رقص خلال احتفال طلاب بحفل تخرجهم في البيرو.

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وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع طلاب يحتفلون في منتصف حلبة الرقص وفجأة حدث انهيار أرضي لهذا المكان الذي ابتلع 25 طالبًا، ما أحدث رعباً وفزعا داخل القاعة.



جاء ذلك أثناء احتفال الطلاب بتخرجهم من المدرسة الثانوية بسان مارتن في البيرو.

فيديو مرعب يوثق لحظة انهيار حلبة رقص بـ 25 طالبا أثناء حفل تخرجهم https://t.co/Lfa1qh3Vyg December 22, 2022

صحيفة صدى