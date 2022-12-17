شاهد..انهيار حوض أسماك ضخم في برلين

الوكيل الإخباري - انهار حوض أسماك ضخم يبلغ ارتفاعه نحو 12 متراً في بهو أحد فنادق برلين الألمانية الفخمة، ما أدى إلى تدفق أكثر من مليون لتر من المياه مع الأسماك التي كانت تحويها ووقوع جريحين، على ما أعلنت الشرطة وعناصر الإنقاذ.



ويصف الموقع الالكتروني لـ«أكوا دوم» حوض الأسماك هذا بأنه «أكبر حوض اسطواني في العالم».

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وتحطمت جدران الحوض الزجاجية لأسباب لا تزال غير معروفة، بحسب الشرطة وعناصر الإنقاذ. وكان حوض الأسماك الاسطواني الشكل الموجود في فندق يحوي أكثر من مليون لتر من المياه مع نحو 1500 سمكة استوائية.

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