فيديو يحبس الأنفاس.. يمني يتدلى إلى فوهة بركان حارق - فيديو

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب يمني مغامر، يجري على حافة فوهة بركان، ليتتدلى من حافة الفوهة، في مشهد يحبس الأنفاس.

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ويظهر الفيديو عدو المغامر اليمني برشاقة نزولاً على حافة فوهة بركان "دمت"، ومن حوله شباب لم تخف أصوات تشجيعهم، الانبهار والتوتر الذي بعثه هذا المغامر في نفوسهم.







يتدلى بقدميه عند آخر نقطة يصل إليها

مشهد يحبس الأنفاس، يركض فيه الشاب نزولا باتجاه الهاوية..

لا يختلف كثيرا عن مشاهد رياضة التسلق التي يمارسها المحترفون في الجبال الشاهقة.. إلا في كون الشاب اليمني يؤديها دون أي أدوات سلامة شاب يمني من محافظة إب ينزل إلى أعماق فوهة بركان دمت..يتدلى بقدميه عند آخر نقطة يصل إليهامشهد يحبس الأنفاس، يركض فيه الشاب نزولا باتجاه الهاوية..لا يختلف كثيرا عن مشاهد رياضة التسلق التي يمارسها المحترفون في الجبال الشاهقة.. إلا في كون الشاب اليمني يؤديها دون أي أدوات سلامة pic.twitter.com/C3T5a2n8sN January 13, 2022

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