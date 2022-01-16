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الأحد، 16-01-2022 03:59 م

فيديو يحبس الأنفاس.. يمني يتدلى إلى فوهة بركان حارق - فيديو

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب يمني مغامر، يجري على حافة فوهة بركان، ليتتدلى من حافة الفوهة، في مشهد يحبس الأنفاس.

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ويظهر الفيديو عدو المغامر اليمني برشاقة نزولاً على حافة فوهة بركان "دمت"، ومن حوله شباب لم تخف أصوات تشجيعهم، الانبهار والتوتر الذي بعثه هذا المغامر في نفوسهم.

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