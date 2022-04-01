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الجمعة، 01-04-2022 02:44 م

فيديو يوضّح توهجا قويا للغاية يندلع من شمسنا

توهج


الوكيل الإخباري - كانت منطقة البقع الشمسية النشطة على الشمس شديدة في 31 مارس الساعة 17:27 بالتوقيت العالمي، واندلع AR2975 في أقوى فئة من التوهج الذي تستطيع شمسنا القيام به، X-class تسجل في X1.3.

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إنها أقوى سلسلة من التوهجات المنبعثة من المنطقة. وفي وقت كتابة هذا التقرير، أطلق AR2975 36 شعلة: توهج صغير من الفئة B، و29 شعلة متوسطة من الفئة C، و9 من أقوى مشاعل الفئة M، وهذا الوحش من الفئة X. وكل فئة من التوهجات أقوى بعشر مرات من السابقة، مع درجات متعددة داخل الفصل. وكان أقوى توهج سُجّل على الإطلاق هو توهج X28 الذي حدث في نوفمبر 2003.


وعندما يتم إطلاق العنان للانفجارات الشمسية، والانبعاثات الكتلية الإكليلية المرتبطة بها في الاتجاه العام للأرض، يمكن أن تحدث الخدع. ويُطلق اندفاع هائل من الجسيمات الشمسية في الفضاء بين الكواكب؛ عندما تصطدم هذه الجسيمات بالمجال المغناطيسي للأرض والغلاف الجوي، تنطلق عواصف مغناطيسية أرضية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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