قبل رمضان.. 4 وصفات لتخزين الثوم بطريقة آمنة

الوكيل الإخباري - مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تحرص الكثير من ربات البيوت على شراء كميات كبيرة من الثوم لتخزينه واستخدامه لاحقاً.

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ويعد الثوم من الخضروات التي تدخل في كثير من الوصفات عامة، وفي الشهر الفضيل خاصة، ولذلك، تقوم ربات البيوت بتحضيره وتخزينه في الفريزر كاملاً أو مهروساً، لتسهيل مهمة الطبخ أثناء الصيام.

ويتيح تجميد الثوم بقائه لعدة أشهر دون المخاطرة بالتلف أو التسمم الغذائي الذي تسببه بكتيريا تسمى Clostridium botulinum.



ويمكن أن يبقى الثوم المقشر أو المهروس عدة أسابيع في الفريزر، بينما الثوم الكامل يمكن أن يستمر لمدة 6 أشهر، فقط يجب شم الثوم وفحصه جيداً بعد ذوبانه، فإذا كان مظهره ورائحته طبيعية، فهو آمن للأكل.

وبمناسبة شهر رمضان المبارك، يقدم التقرير التالي لربات البيوت، طرق تخزين وتجميد الثوم لوصفات الشهر الفضيل، وفقاً لموقع "masterclass".





-تخزين رؤوس الثوم في الفريزر

تختلف تفضيلات ربات البيوت من سيدة لأخري، إذ يفضل بعضهن تخزين رؤوس الثوم نفسها، من خلال وضع رؤوس كاملة من الثوم في الأكياس المخصصة للتجميد وإحكام غلقها ثم توضع في الفريزر.

وعند استخدام هذه الطريقة، ينصح باختيار بصيلات الثوم التي تكون صلبة وجافة وخالية من أي علامات للتعفن.

-تخزين فصوص الثوم المقشرة

لتقليل وقت تحضير الطعام في رمضان، يمكن تقشير فصوص الثوم قبل تجميدها.

ولهذه الخطوة يجب غسل الثوم جيداً، ويترك ليجف في مكان مظلم خالي من الرطوبة لمدة أسبوع تقريباً ثم تقشر فصوصه في درجة حرارة الغرفة كل على حدة، ثم يوضع في ورقة من البلاستيك أو ورق الألمنيوم مع لفه بالكامل بإحكام، ثم وضعه في أكياس المجمد لمزيد من الحماية، ثم غلق الكيس بعد تفريغه من أكبر قدر ممكن من الهواء، ووضعه في الفريزر.



-تخزين الثوم المفروم

يمكن تجميد الثوم المفروم باستخدام الطريقة نفسها المستخدمة في تقشير فصوصه، ولكن الفرق الوحيد هو تقطيع الثوم ناعماً أو طحنه في عصارة الثوم قبل تجميده.



-تجميد مكعبات معجون الثوم

يمكن صنع معجون الثوم في محضر الطعام عن طريق خلط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون لكل رأس ثوم كامل.

وبمجرد الحصول على معجون الثوم، يوضع في حاويات مكعبات الثلج، ثم توضع في الفريزر لمدة ساعتين إلى 3 ساعات.



وبعد ذلك، تأتي خطوة إخراج مكعبات الثوم المجمدة من الفريزر، ونقلها إلى الأكياس المخصصة للمجمد، وتغلق جيداً.

العين الإخبارية