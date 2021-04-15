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الخميس، 15-04-2021 09:39 ص

قرية هندية تعيش 45 يومًا في الظلام لهذا السبب

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الوكيل الإخباري- كشف موقع "greenme" الإيطالي، أن سكان قرية بوتاكودي الهندية، عاشوا في الظلام لمدة 45 يومًا، من أجل إنقاذ عش طائر روبن هندي، استقر داخل "صندوق الكهرباء".

بوتاكودي هي قرية مكونة من 120 منزلًا فقط تقع في ولاية تاميل نادو بجنوبي الهند، يتم ضمان إضاءتها من خلال 35 مصباح شارع تشغل بواسطة وحدة تحكم كهربائية موجودة داخل صندوق معدني، وفقا لموقع "greenme" الإيطالي.

وداخل صندوق الكهرباء قرر طائر روبن هندي صنع عشه والبدء في فقس بيضه.

ولم يجد سكان القرية الهندية أي وسيلة أخرى لحماية الطائر وصغاره، إلا بعدم استخدام الكهرباء والعيش في الظلام لمدة 45 يومًا كاملًا.

وسرد هذه القصة غير العادية أول من لاحظ وجود الطائر ثم العش، كارابو راجا، المسؤول عن إضاءة مصابيح الشوارع في القرية في الساعة الـ6 مساء يوميًّا لأكثر من عقد من الزمان.

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وقرر راجا، التقاط الصور لإظهار الوضع لسكان قريته، ثم أرسلها على مجموعة "واتساب" خاصة بالقرية، وكتب لهم إن إطفاء الأنوار هو الحل الوحيد لأن الطائر سيطير بعيدا بمجرد إدراكه أي تواجد بشري بالقرب من عشه، وأن عليهم إنقاذهم بأي طريقة.

وعلى الرغم من أن بعض سكان القرية اعترضوا على الاقتراح، بحجة أن إطفاء أضواء الشوارع قد يسبب إزعاجا لهم، فإن راجا قال إن معظمهم قبلوا اقتراحه وكانوا سعداء لمساعدة الطائر على التعشيش وتربية فراخه في هدوء وأمان.

ولم يكتف راجا بذلك بل شرح للنساء والأطفال أن العديد من أنواع الطيور انقرضت ولا ينبغي لهم أن يتركوا طائر الروبن الهندي للمصير نفسه.

 


 

المصدر: لبنان24


 




 

 


 

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