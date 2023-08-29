الثلاثاء 29-08-2023
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الثلاثاء، 29-08-2023 12:35 ص

لأول مرة في العالم.. دودة ثعبان حية في دماغ مريضة

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الوكيل الاخباري- قام أطباء جراحه الأعصاب في أستراليا، في حالة مثيرة للدهشة بسحب دودة طفيلية طولها 8 سم من دماغ مريضة اشتكت من النسيان والاكتئاب بعد فحص دقيق لدماغها ما تطلب عملية جراحية مستعجلة.اضافة اعلان


وذكرت صحيفة "الغارديان" أن "المريضة التي تبلغ من العمر 64 عاما، أدخلت للمرة الأولى إلى المستشفى في أواخر يناير 2021  بولاية نيو ساوث ويلز جنوب شرق البلاد، بعد أن عانت من آلام في البطن وإسهال لمدة ثلاثة أسابيع".

وأوضحت: "تفاقمت حالة المريضة بحلول عام 2022، وشملت أعراضها النسيان والاكتئاب، ما دفع الفريق الطبي لإحالتها إلى مستشفى كانبيرا جنوب أستراليا، حيث كشف فحص التصوير بالرنين المغناطيسي لدماغها عن وجود تشوهات تتطلب عملية جراحية".

وصرح طبيب الأعصاب سانجايا سيناناياكي: "كانبيرا مكان صغير، لذلك أرسلنا الدودة التي كانت لا تزال على قيد الحياة، مباشرة إلى مختبر يتمتع بخبرة كبيرة في مجال الطفيليات".

وأضافت الصحيفة أن المختبر تعرف على الدودة التي توجد عادة في الثعابين، "أوفيداسكاريس روبرتسي Ophidascaris robertsiK"، فيما تمثل المريضة الأسترالية أول حالة في العالم يعثر على دودة داخل دماغها.

 




 

 


 

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