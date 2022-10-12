لأول مرة منذ 2003..اليابان تفشل في اطلاق صاروخ فضائي-فيديو

الوكيل الإخباري - تلقّى صاروخ فضائي تابع لوكالة الفضاء اليابانية ومحمّل بأقمار اصطناعية أمراً بالتدمير الذاتي بعد فشل عملية إطلاقه اليوم الأربعاء.
ولم تؤكّد وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا) في الحال المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام ومفادها أنّ الصاروخ "إيبسيلون" تلقّى أمراً بالتدمير الذاتي بعدما اكتشفت "جاكسا" أنّه يعاني من مشكلة تحول دون تحليقه بأمان.
وتمّ قطع البث المباشر لعملية إطلاق الصاروخ من مركز أوشينورا للفضاء في منطقة كاغوشيما (جنوب)، واكتفى المعلّقون بالقول إنّ هناك مشكلة، من دون إعطاء أيّ تفاصيل.
وبحسب وسائل إعلام عدّة، بينها التلفزيون العمومي، فإنّ هذا أول صاروخ فضائي تفشل اليابان في إطلاقه منذ 2003.
日本の小型ロケット「イプシロン」6号機は、12日午前9時50分ごろに鹿児島県肝付町から打ち上げられましたが、上昇中にトラブルが発生し打ち上げは失敗しました。— NHKニュース (@nhk_news) October 12, 2022
JAXAによりますと安全な飛行ができないと判断し、機体を破壊する信号を送ったということです。https://t.co/pIGmKxiHDc#nhk_video pic.twitter.com/BywCMgFaW3
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