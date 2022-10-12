لأول مرة منذ 2003..اليابان تفشل في اطلاق صاروخ فضائي-فيديو

الوكيل الإخباري - تلقّى صاروخ فضائي تابع لوكالة الفضاء اليابانية ومحمّل بأقمار اصطناعية أمراً بالتدمير الذاتي بعد فشل عملية إطلاقه اليوم الأربعاء.



ولم تؤكّد وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا) في الحال المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام ومفادها أنّ الصاروخ "إيبسيلون" تلقّى أمراً بالتدمير الذاتي بعدما اكتشفت "جاكسا" أنّه يعاني من مشكلة تحول دون تحليقه بأمان.



وتمّ قطع البث المباشر لعملية إطلاق الصاروخ من مركز أوشينورا للفضاء في منطقة كاغوشيما (جنوب)، واكتفى المعلّقون بالقول إنّ هناك مشكلة، من دون إعطاء أيّ تفاصيل.

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وبحسب وسائل إعلام عدّة، بينها التلفزيون العمومي، فإنّ هذا أول صاروخ فضائي تفشل اليابان في إطلاقه منذ 2003.

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