لحظة سقوط طفلة من الطابق الخامس ورجل يلتقطها بيديه في الصين ..فيديو

الوكيل الإخباري-تمكن رجل شجاع من التقاط طفلة بأعجوبة أثناء سقوطها من نافذة في الطابق الخامس من مبنى في شرق الصين.

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رصد مقطع فيديو تم تصويره في مدينة تونجشيانغ في مقاطعة تشجيانغ بـ الصين لحظة سقوط طفلة تبلغ من العمر عامين من النافذة في الطابق الخامس، وهبوطها على أعلى لوحة إعلانية في الطابق الأول.



وفجأة انزلقت الطفلة من فوق لوحة الإعلانات وأمسك بها موظف كان في طريقه إلى عمله داخل بنك أسفل المبنى.



ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الصينية فإن الرجل البطل المسمى شين دونج صادف أن شاهد الحادث عندما كان في طريق عودته إلى البنك مع زميل له.



وفجأة انزلقت الفتاة من الطابق الأول عندما صرخت طلبا للمساعدة من شين، فركض ليلحق بها قبل سقوطها.



تم نشر الفيديو من قبل وسائل الإعلام المحلية في الصين.



صدى البلد

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