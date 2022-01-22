لصوص يسرقون ماكينة صراف آلي من داخل متجر في أمريكا

الوكيل الإخباري - تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يظهر عملية سرقة لماكينة صراف آلي بالكامل من داخل أحد المتاجر في ولاية كاليفورنيا في ثواني معدودة.
وأظهرت لقطات كاميرا مراقبة داخل المتجر، الذي يقع في جنوب سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لحظة تنفيذ عملية السطو على ماكينة الصراف الآلي، حيث وصفتها وسائل الإعلام بـ"الجريئة".
واقتحم اللصوص المتجر بشاحنة مساء الثلاثاء الماضي، وقاموا بخلع الماكينة من مكانها بداخل المتجر ولاذوا بالفرار في ثواني معدودة.
عملية سطو جريئة.. سرقة ماكينة صراف آلي بالكامل في لحظات (فيديو)https://t.co/3feZvh3oT4#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LTUfKoBsgz— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 22, 2022
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