شاهد..أسد بحر يبطئ حركة المرور بطريق سريع في ولاية كاليفورنيا

الوكيل الإخباري - من النادر رؤية أسد بحر خارج المياه إلا أن ذلك حدث بالفعل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية حيث عرقل هذا الحيوان البحري الضخم الحركة المرورية على إحدى الطرق العامة .



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واستجابت الشرطة وعمال إنقاذ الحيوانات، أمس الجمعة، لنداء يتعلق بتواجد أسد بحر على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.



وشاهد سائقون أسد بحر يحاول عبور الطريق التي تقع على بعد أميال من الساحل وفق سكاي نيوز.



وأظهر فيديو توقف عدة سيارات على الطريق، وتوجيه المارة لحركة السير، وذلك للسماح لأسد البحر بالعبور.





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