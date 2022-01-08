السبت 08-01-2022
الوكيل الاخباري

"العربية للطاقة المتجددة": الأردن من أوائل الدول في التحول الطاقي

الصفدي يلتقي مع وزير الدفاع الألماني

التعليم العالي: لا يوجد ملحقية ثقافية في كازاخستان ونتابع مع الخارجية

أسعار الذهب محليا

الأردن وسوريا… خطوات متسارعة نحو انفتاح اقتصادي بعد سنوات الإغلاق

475 ديناراً متوسط رواتب متقاعدي الضمان

التربية توضح حول تصحيح الامتحانات التكميلية 'التوجيهي'

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وفيات السبت 8-1-2022

المراكز التي يتوافر فيها مطعوم كورونا بدون موعد - أسماء

السبت، 08-01-2022 10:06 ص

شاهد..أسد بحر يبطئ حركة المرور بطريق سريع في ولاية كاليفورنيا

tjwl_sd_lbhr_fy_ltryq_lsry_rbk_myt_lsyqyn


الوكيل الإخباري - من النادر رؤية  أسد بحر خارج المياه إلا أن ذلك حدث بالفعل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية حيث عرقل هذا الحيوان البحري الضخم الحركة المرورية على إحدى الطرق العامة .

اضافة اعلان

 

واستجابت الشرطة وعمال إنقاذ الحيوانات، أمس الجمعة، لنداء يتعلق بتواجد أسد بحر على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وشاهد سائقون أسد بحر يحاول عبور الطريق التي تقع على بعد أميال من الساحل وفق سكاي نيوز.

وأظهر فيديو توقف عدة سيارات على الطريق، وتوجيه المارة لحركة السير، وذلك للسماح لأسد البحر بالعبور.

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
139828_Untitled-9

مزارع تركي يلبس أبقاره نظارات واقع افتراضي لتحسين إنتاج الألبان - شاهد

tbyb-ywn-f-lmnswr

متضررة تكشف تفاصيل فقد بصرها على يد طبيب في السعودية - فيديو

image (7)

بطل سلسلة مارفل..بيع النسخة الأولى من قصة العملاق هالك بـ490 ألف دولار

3943969

وفاة أقدم محارب أمريكى شارك فى الحرب العالمية الثانية

image (6)

منازل ذكية تتكيف مع ارتفاع مستويات البحار في افريقيا

2584190_1564731906

بريطانية تقتل أطفالها الثلاثة خنقا..والمحكمة تبرئها - صورة

أخبار متعلقة
manar-00719730016402426524

إصابة طيار بتحطم طائرة صغيرة على سطح منزل في كاليفورنيا