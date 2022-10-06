الخميس 06-10-2022
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الخميس، 06-10-2022 01:28 م

لماذا لا يتم الاستغناء عن طلاء الطائرات.. رغم تكلفته الزائدة

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الوكيل الإخباري - عملية طلاء الطائرات مكلفة وباهظة للغاية، حيث يتم طلائها مرة واحدة كل سبع سنوات، وعلى فترة قد تمتد لثلاثين عاماً هو عمر الطائرة.

وبحسب التقديرات فإن إعادة طلاء طائرة كبيرة يمكن ‏أن يكلف ما بين 100 و200 ألف دولار في كل مرة، ويستغرق الأمر فترة تمتد ‏لأسبوعين.‏

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لماذا نعيد طلائها؟
تشهد الطائرات في رحلاتها عوامل تعرية وحالات طقس مختلفة تؤدي إلى ‏التآكل في هياكل ومكونات الطائرة للرحلات الجوية، كما أن الغبار والزيوت ‏والشحوم والرطوبة وأحماض البطاريات والملوثات المتنوعة تعمل على تآكل ‏الطلاء بشكل تدريجي.‏


وعندما يتلامس جسم الطائرة – عند زوال الطلاء – مع الأكسجين، فإن ذلك يؤدي ‏إلى التآكل، وربما تضر الأشعة فوق البنفسجية أيضاً بالهيكل المعدني، وبالتدريج، ‏تفشل المكونات الرئيسية مثل التروس والمراوح.‏

 


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