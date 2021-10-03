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الأحد، 03-10-2021 10:16 ص

مأساة من كابول.. أم أفغانية تبيع رضيعها لعلاج طفلتها

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الوكيل الإخباري - باعت امرأة أفغانية نزحت من إقليم بغلان إلى كابول بسبب القتال قبل سقوط العاصمة الأفغانية في يد حركة طالبان آب الماضي، طفلها البالغ من العمر سنة ونصف بسبب الفقر.

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وقالت الأم ليلوما، التي تعيش في خيمة في كابول، إنه لم يكن أمامها خيار سوى بيع رضيعها لعلاج ابنتها المريضة البالغة من العمر 13 عامًا.


كما أوضحت أنها باعت طفلها مقابل (335 دولارًا)، وأن زوجها مفقود منذ العام الماضي. وقالت: "لم يكن لدي خيار سوى بيع طفلي لأن لا أحد يريد شراء الصغير"، وفق تقرير نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية.

 

المصدر - لبنان 24 

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