الخميس 02-02-2023
الوكيل الاخباري

الملك يلتقي قيادات مجلس الشيوخ الأمريكي

الجامعة الهاشمية تتقدم 91 مركزا في تصنيف الويبومتريكس

الامطار عدلت الموسم بنسبة 2 - 27% ... وإربد الأعلى بكميات الهطول

مستوطن يعتدي على طفل بغاز الفلفل في حوارة جنوب نابلس

القبول الموحد تُحدث موقعها الإلكتروني استعداداً لقبول طلبة الدورة التكميلية

تركيا: لا يمكننا في الظروف الحالية الموافقة على طلب السويد الانضمام إلى الناتو

وفاة فلسطينية ونجلها اختناقا داخل منزلهما في غزة

البدء بإجراءات سحب احترازي لتشغيلات معينة من حقن مستوردة للسوق الأردني

عقوبات أميركية جديدة على قيادات حركة طالبان

سلطات باكستان تكشف هوية منفذ تفجير مسجد بيشاور

الخميس، 02-02-2023 02:05 م

مئات قوارب الصيد متجمدة وعالقة ببحر الصين -صور

Doc-P-1034416-638108622127693781


الوكيل الإخباري - تركت موجة البرد الشديدة التي اجتاحت منطقة جينشيتان البحرية الواقعة شمال شرق الصين، بصمتها حيث أدت إلى تجمد قوارب الصيد بسبب توسع مساحة الجليد البحري.

اضافة اعلان

 

ووثقت صور نشرتها قناة CGTN الصينية، الآلاف من قوارب الصيد بميناء مدينة داليان وهي متجمدة فوق سطح البحر، تنتظر ذوبان الجليد والثلج للشروع في رحلات صيد الأسماك.

 

واجتاحت موجة برد واسعة المناطق الشمالية من الصين في الأيام الأخيرة خلفت مساحات جليدية ضخمة بلغت ما يقرب من 13000 كيلومتر مربع.

وتؤثر الصفائح الجليدية المتزايدة أيضًا على الحياة البحرية في المنطقة، بما في ذلك صناعة الشحن وإنتاج مصايد الأسماك.

 


 


 

 العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
resize-768x432

الشرطة الأمريكية تطلق النار على رجل مبتور الساقين - فيديو

1675248017-1675248017-pzqil4sss9jt

لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة عمان -فيديو

d-50-مشهد-صاعق-سيدة-تنجو-بأعجوبة-من-الموت-تحت-عجلات-حافلة

سيدة تنجو بأعجوبة من الموت تحت عجلات حافلة في تركيا - فيديو

232118

شاهد كيف هرع رجل لمساعدة سائقة فقدت الوعي على الطريق السريع في أمريكا

pic_126486-1

طبيب ينفذ أسرع عملية ولادة خلال احتراق مستشفى في مصر

1440x810_sfxgam

تحليل جديد يكشف جلب المصريين القدماء مواد تحنيط من أماكن بعيدة

أخبار متعلقة
image (1)

غابة حمراء في يوننان الصينية - فيديو

465688

اكتشاف منازل عمرها 6000 عام في الصين