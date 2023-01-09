اكتشاف منازل عمرها 6000 عام في الصين

الوكيل الإخباري - اكتشف علماء الآثار بقايا سبعة منازل يرجع تاريخها إلى حوالي 6000 عام في مقاطعة خنان بوسط الصين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الإثنين.



واكتشفت أسس المنازل في أطلال بييانجبينج في مدينة لينجباو، حيث تعود إلى الفترة الوسطى لثقافة يانجشاو (التي يرجع تاريخها إلى ما قبل 5000 إلى 7000 عام)، بحسب ما قاله معهد مقاطعة خنان للتراث الثقافي وعلم الآثار.

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جدير بالذكر أن ثقافة يانجشاو هي ثقافة من العصر الحجري الحديث نشأت على طول الروافد الوسطى للنهر الأصفر.



وقال وي شينج تاو، نائب رئيس معهد خنان للتراث الثقافي وعلم الآثار: "تتميز المنازل الكبيرة في الفترة الوسطى لثقافة يانجشاو بهياكل وعمليات بناء معقدة، والتي انطوت على تصميمات وحسابات دقيقة وإدارة صارمة في البناء"، مضيفا أن التقنيات المعمارية في ذلك الوقت كانت متقدمة جدا بالفعل.



وذكر أنه تم العثور على عدد كبير من الأعمال الخشبية المتفحمة المحفوظة جيدا في أساس منزل كبير آخر، وهو أمر نادر للغاية في علم آثار ما قبل التاريخ.



وقال وي إن "اكتشاف المنازل الكبيرة من فترة يانجشاو، يوفر دعما جديدا لدراسة أنواع وتصميمات وتقنيات بناء المنازل في ذلك الوقت مع وضع أساس متين لاستكشاف بنية فترة يانجشاو الاجتماعية وحضارتها".

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