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الخميس، 09-12-2021 09:57 ص

ماسك يحذر من انهيار العالم.. 'أنجبوا المزيد من الأطفال'

MUSK


الوكيل الاخباري - لا شك أن آراء وتصريحات الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي "إيلون ماسك" لا تخلو من الجدل.

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ففي أحدث تلك التصريحات، أبدى أحد أغنى الأغنياء في العالم امتعاضه على ما يبدو من عدد البشر أو نسبة الإنجاب.

 

وحذر من انخفاض عدد المواليد حول العالم، داعيا الناس لإنجاب المزيد من الأطفال، معتبرا أن التوقف عن الإنجاب هو أكبر تهديد يواجه البشرية.

لا يوجد ما يكفي من البشر!


إلى ذلك، اعتبر الأب لـ 6 أطفال (توفي أحدهم سابقاً ) والطامح لإنجاب المزيد، في مقابلة قبل أيام مع "وول ستريت جورنال" أنه "لا يوجد عدد كاف من الناس".


كما رأى ملياردير التكنولوجيا أن معدلات المواليد المنخفضة والمتناقصة بشكل متسارع، تشكل "واحدة من أكبر المخاطر على الحضارة البشرية".

 

وأضاف أن "العديد من الأشخاص الأذكياء يعتقدون أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من الناس حول العالم وأن عدد السكان خرج عن نطاق السيطرة، إلا أن هذا عكس الواقع تماما".

 

وقال "تذكروا كلماتي هذه، إذا لم ينجب الناس المزيد من الأطفال، فسوف تنهار الحضارة".


أما عندما سُئل عما إذا كان هذا سبب إنجابه 6 أطفال، فأكد أنه يحاول أن يكون قدوة حسنة، مضيفًا أنه يتعين عليه تطبيق ما يعظ به!


يذكر أن عددا من المحللين والإحصاءات أيضا، أظهرت مؤخرا أن بعض المجتمعات تتجه إلى "عدم إنجاب الأطفال" لعدة أسباب، منها اقتصادية ومعيشية، وبيئية أيضا.

 

 

 

المصدر : العربية

 

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