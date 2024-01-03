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الأربعاء، 03-01-2024 04:48 م

ما هي أكثر المهن المطلوبة في عام 2024؟

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الوكيل الإخباري - نشرت وسائل إعلام روسية نتائج استطلاعات للرأي، أجرتها مواقع مختصة لمعرفة آراء المواطنين في البلاد حول المهن التي ستكون مطلوبة في سوق العمل عام 2024.

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وتبعا للاستطلاعات التي أجرتها مواقع التوظيف "Rabota.ru" و"SberPodbor" الروسية فإن 66% من المشاركين في الاستطلاعات كان رأيهم بأن المهن المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات هي التي ستكون الأكثر طلبا في سوق العمل عام 2024، فيما أشار 38% من المصوتين إلى أن مهنة الطب ستكون المهنة الواعدة والمطلوبة.


وأشار 43 % من المصوتين إلى أن المهنتين المذكورتين ستحظيان بأفضل رواتب في سوق العمل، كما رأى 32% منهم أن هذه الاختصاصات توفر لأصحابها هيبة مهنية جيدة.


وبينت نتائج الاستطلاعات أيضا أن 31% من المواطنين الروس يعتبرون التخصصات الهندسية والتخصصات المرتبطة بتقنيات النانو ستكون مطلوبة في سوق العمل، فيما رأى 28 % من المصوتين أن الاختصاصات المرتبطة بمجال البناء ستكون هي الاختصاصات الواعدة.

 

و22 % من المشاركين بالاستطلاعات صوتوا لصالح الاختصاصات المتعلقة بمجالات الإحصاء، و14% ذهبت أصواتهم لصالح اختصاصات التسويق، ورأى 12% من المشاركين أن الخيار سيرجح لصالح مهن المحاماة ومهن التصميم.

 

روسيا اليوم

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