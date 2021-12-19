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الأحد، 19-12-2021 09:36 ص

مبيد فئران في جزيرة بكاليفورنيا يثير فزع أنصار البيئة

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الوكيل الإخباري - وافق مسؤولو ولاية كاليفورنيا على خطة للقضاء على الفئران الغازية لجزر فارالون، والتي تعد نقطة مهمة للتنوع البيولوجي في العالم، عن طريق إسقاط طعم مسموم في الجزر بالمروحيات.

وقد صوّت مفوضو السواحل، بعد نقاش محموم، 5 مقابل 3 لصالح تلك الخطة المثيرة للجدل التي قدمتها المؤسسة الأمريكية للأسماك والحياة البرية. وقد تمت الموافقة على الرغم من اعتراضات نشطاء البيئة.

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ونقلت «الغارديان» البريطانية عن المؤسسة، إنه إذا وافق مديرها الإقليمي على الخطة فسيجري إسقاط السم على الجزر قبالة سان فرانسيسكو بحلول خريف عام 2023.

وأفاد أنصار الخطة إن استخدام مبيد القوارض «بروديفاكوم» يشكل الطريقة الوحيدة للقضاء على الفئران التي جلبها البحارة عن غير قصد إلى الجزر في القرن الـ19، ولحماية الأنواع المحلية المتراجع أعدادها. لكن معارضي الخطة يحذرون من أن خطة المؤسسة غير مضمونة، إذ إن الطيور الجائعة على طول ساحل كاليفورنيا لن تكون قادرة على الابتعاد عن وليمة الفئران المريضة والمسمومة.

 

المصدر - البيان 

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