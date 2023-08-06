الأحد 06-08-2023
الوكيل الاخباري

الملك يزور منزل الباشا الطبيب رامي فراج معزياً بوالدته

إغلاق محل معجنات وتوجيه 12 إنذارا لمنشآت في إربد

حجاوي: عدم تطبيق قانون الصحة العامة أدى لزيادة نسبة التدخين

تنويه هام من التربية بشأن نتائج التوجيهي

3454 متقدماً للمشاركة ببرنامج تدريب الباحثين عن عمل بالقطاع السياحي

وظائف شاغرة بعقود شاملة في المركز الوطني للأمن السيبراني - تفاصيل

شركس: 1.7 مليار دينار قروض وتسهيلات اضافية قدمتها البنوك في الأردن خلال 6 أشهر

الشوبكي : توجيهات من جلالة الملك لدعم المتقاعدين العسكريين

لجنة مشتركة في مجلس الأعيان تقر معدّل قانون السير

الطاقة للمواطنين: خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 25% شهرياً بهذه الطريقة

الأحد، 06-08-2023 01:11 م

مشهد يحبس الأنفاس لشاب سعودي متهور يقفز أمام شاحنة على طريق سريع

24.5.2018HN33


الوكيل الإخباري - مشاهد تهور الشباب باتت أمر منتشر في الآونة الأخيرة، فكل واحد يحاول أن يستعرض مدى جرأته وشجاعته، ولكن ما لا يعرفه هؤلاء أن الشجاعة ليست أن نُلقي بأنفسنا إلى التهلكة.

ففي مشهد يحبس الأنفاس يظهر شاب وهو يرقص على سيارته، وأثناء قدوم سيارة نقل ثقيل، يقوم بالقفز أمامها على الفور، لينجو منها في آخر لحظة، ليكتب له عمر جديد.

اضافة اعلان

 

 

صدى 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
shutterstock_1909573312-1024x513

صياد هولندي يعثر على قرط ذهبي مفقود في البحر منذ 23 عاما - صور

170490

تعنيف صبي عراقي بطريقة بشعة.. الأب قيده وعلقه في سلسلة - صورة

06-08-23-286027898

شاهد أغرب عملية سرقة داخل محل ذهب في اليمن

اغاغا

درجة حرارتها كسرت الـ 54.. تعرف على أكثر دولة ساخنة بالوطن العربي

64cb7a5f42360478f83d7296

شاهد رجل يقتحم متجر آبل برافعة شوكية مسروقة في أمريكا

ك

اتصال سري وهروب الوالد.. تحرك السلطات في مصر لإنقاذ طفلة

أخبار متعلقة
21212

شاهد سقوط مؤلم لشاب حاول إثارة حماس الجمهور في حفل موسيقي بسويسرا