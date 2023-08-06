مشهد يحبس الأنفاس لشاب سعودي متهور يقفز أمام شاحنة على طريق سريع

الوكيل الإخباري - مشاهد تهور الشباب باتت أمر منتشر في الآونة الأخيرة، فكل واحد يحاول أن يستعرض مدى جرأته وشجاعته، ولكن ما لا يعرفه هؤلاء أن الشجاعة ليست أن نُلقي بأنفسنا إلى التهلكة.



ففي مشهد يحبس الأنفاس يظهر شاب وهو يرقص على سيارته، وأثناء قدوم سيارة نقل ثقيل، يقوم بالقفز أمامها على الفور، لينجو منها في آخر لحظة، ليكتب له عمر جديد.

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